[À la télé ce soir] Dépenses fantômes

En France, la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCR) a calculé que 8% des prix en grandes surfaces présentaient une différence de l'étiquetage à la caisse (20% du total d'un caddie), à la défaveur du client. C'est un des exemples détaillés par le reportage d'Aurélia Bloch qui inventorie les dépenses fantômes plombant secrètement un budget: appareils électriques en veille ou aux options superfétatoires et énergivores, micro achats automatisés sur smartphones, assurances doublons, etc. Si la famille que nous suivons dans cet audit détaillé est transposable ici, il y a de quoi se rebiffer. Envers ces entreprises qui se font du fric sur notre dos, mais surtout envers la facilité avec laquelle nous abdiquons en leur faveur, et en toute confiance, la gestion de notre quotidien. Pour les plus éclairés, rien de neuf dans cette démonstration simple et pédagogique, si ce n'est la preuve par Jérôme Blondé, chercheur en psychologie sociale, que la peur est un facteur d'achat et d'aveuglement consenti.

DOCUMENTAIRE D'AURÉLIA BLOCH. ***(*) Ce dimanche 29 janvier à 20h50 sur France 3.