[À la télé ce soir] Connasse, princesse des coeurs

Egocentrique, insupportable, stupidement mytho. Le personnage de la Connasse, créée pour des sketches en caméra cachée sur Canal+ en 2013, s'est vu propulsé au grand écran par ses deux auteures et sa vaillante interprète Camille Cottin. Le passage de formats de moins de deux minutes à un film 40 fois plus long ne réussit guère à un comique insistant, dont la lourdeur et le caractère répétitif s'étalent ici de manière assez navrante. D'autant que la caméra cachée ne l'est visiblement pas toujours... Pour la petite histoire, Connasse se pique dans le scénario d'épouser le Prince Harry d'Angleterre. Un pari raté. Comme le film.

D'Eloïse Lang, Noémie Saglio. Avec Camille Cottin. 2015. Ce vendredi 5 avril à 20h25 sur La Deux.