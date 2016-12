[À la télé ce soir] Cannabis

Ça démarre plutôt bien. Comme une sorte de Narcos ou de Gomorra où les rouages du trafic de cannabis sont exposés au coeur des cités, mais également dans les terrains de production. On est avec Shams, jeune dealer de banlieue parisienne dont l'oncle Farid, en Andalousie, vient de s'attaquer à la mauvaise personne. Le très féroce caïd local, El Feo, n'a en effet pas la moindre envie de laisser impuni ce vol de cargaison. Et Shams est sommé de "descendre" d'urgence dans le sud de l'Espagne pour que Farid revienne à la surface... Si, comme on le disait, cette série française démarre bien, de manière assez intense et rythmée, son intérêt décline assez rapidement. L'intrigue ploie malheureusement sous le poids de son ambition (cerner le trafic dans tous ses aspects, sur tous ses territoires, entre Marbella et la banlieue parisienne) et de ses personnages mal incarnés. Les comédiens ont beau jouer en plusieurs langues et tenter d'avoir l'air dangereux ou concernés, on se désintéresse assez vite de leur sort. Dommage.

SÉRIE ARTE CRÉÉE PAR HAMID HLIOUA. AVEC KATE MORAN, CHRISTOPHE PAOU, YASIN OUICHA. **(*) Épisodes 4, 5 et 6 ce jeudi 15 décembre à 20h55 sur Arte.