[À la télé ce soir] Barbra Streisand: naissance d'une diva

C'est l'histoire d'une petite fille qui n'aimait pas chanter et se rêvait star de cinéma. Celle d'une orpheline de père à seulement 15 mois, avec une mère mal aimante qui au mieux l'imaginait secrétaire. C'est l'histoire d'une femme tornade. La première à avoir pris le contrôle artistique total sur ses disques. La seule avec Cher, Frank Sinatra et Shirley Jones à avoir à la fois caracolé en tête du Billboard et remporté un Oscar. Nicolas Maupied se promène dans la vie et la carrière de Barbra Streisand sans autre souffle et dynamisme que son sujet. Son biographe et une historienne du féminisme ponctuent de leurs commentaires le récit de cet incroyable destin... Un peu tristoune pour cette femme de caractère et de pouvoir affublée d'un formidable sens de l'ironie et de la dérision. A fortiori quand on sait ce qu'elle a fait pour les femmes dans une industrie pas prête à les laisser décider. Et l'icône qu'elle est devenue auprès de la communauté homosexuelle, transgressive tout comme elle. Décevant.

DOCUMENTAIRE DE NICOLAS MAUPIED. *** Ce dimanche 16 avril à 22h50 sur Arte.