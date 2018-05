Vidéo: l'hilarant discours de Blanche Gardin, qui se remet un Molière à elle-même

Et l'actrice, qui réalise pour le coup un doublé historique (première femme à décrocher le prix de l'humour depuis la création des Molières en 1987 et première à s'auto-attribuer un prix), de continuer sur sa lancée: "Je suis la seule femme nommée l'année de l'affaire Weinstein. Ça, c'est tout moi, c'est l'histoire de ma vie: le jour où j'ai un prix, il n'a aucune valeur. J'ai l'impression d'être un rebeu du 9-3 qui vient d'être admis à Sciences Po. Mais ça me fait quand même très très très plaisir."

Ce n'est pas la première fois que Blanche Gardin -aperçue notamment au cinéma dans le Problemos d'Éric Judor- s'illustre lors d'une cérémonie de récompenses. On se souvient notamment de son violent tacle à Roman Polanski et à ses défenseurs lors de la 29e édition des Molières.