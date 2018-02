Vidéos: Alcool, acide et amour, le meilleur du pire des Boiler Room

Boiler Room, ça cartonne et c'est clairement un must niveau nightlife aujourd'hui. Les meilleurs disc-jockeys y sont passés depuis les débuts du projet en 2010. Le concept a d'ailleurs dernièrement fait escale à Bruxelles le temps d'une soirée en octobre dernier. Particularité de la Boiler Room, le public se situe derrière le DJ et il n'y a pas de limites entre eux, des interactions peuvent donc se créer, ce qui donne lieu à des scènes parfois surréalistes, parfois hilarantes et parfois très gênantes.

Évidemment (et heureusement), ça a attiré le regard de Dimitri Vallein, un Bordelais de 21 ans, qui avait pour habitude de réviser avec un fond musical. "Vu qu'il n'y a pas de paroles ça me permet de mieux me concentrer quand j'étudie et ça me met même dans une sorte d'état de flow, surtout la techno et la house!" Et c'est en faisant quelques pauses durant ses révisions que le Français a remarqué le comportement régulièrement douteux du public. "J'explosais souvent de rire tout seul devant mon ordi car je tombais sur des trucs totalement abracadabrantesques, notamment la Boiler Room de Kaytranada où ça n'arrêtait pas, toutes les cinq secondes je voyais un truc encore plus marrant que le précédent, et du coup c'est parti de là."

Et le résultat est tout simplement génial: un prêtre, un sosie de Jésus sous acide, des selfies manqués, un Père Noël enivré et tellement d'autres situations insolites, People of Boiler Room nous offre un véritable nectar de dérision à n'en pas se lasser.

Après un an d'existence, la chaine Youtube compte déjà près de quatre millions de vues et 43.000 abonnés. Une belle histoire pour le jeune youtubeur, qui a su mêler à bon escient ses passions pour la musique électronique et le montage vidéo. "J'adore écouter de la musique électronique depuis de nombreuses années, c'est surement mon style de musique préféré avec le rap francophone, et parallèlement à la musique, je fais énormément de montage vidéo depuis plusieurs années. Au final, People of Boiler Room est un peu à la croisée des chemins entre ces deux choses qui me passionnent réellement, c'est pourquoi je pense que je suis autant motivé à chaque vidéo!"

