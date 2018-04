Un premier titre sobre et chaleureux pour June Moan

En octobre dernier, le groupe Mountain Bike annonçait une pause à durée indéterminée, au grand désarroi de ses fans. Fort heureusement, dans l'intervalle entre leurs deux albums, chaque membre du groupe avait mis un pied dans un autre projet. En groupe à nouveau pour Étienne Marsal et Charles-Antoine Vandenborght, respectivement dans les formations Warm Toy Machine et Thee Marvin Gays. Ou en solo, pour Stefano Bedani (Billie Joe) et, celui qui nous intéresse aujourd'hui, Aurélien Auchain, alias June Moan.

On avait déjà pu apercevoir June Moan en première partie d'Alaska Gold Rush au Botanique début de ce mois. Aujourd'hui, il dévoile son premier titre, Twenty, issu de son EP Let The Hype Decline. L'EP sortira en cassette audio le 11 mai prochain à l'issue d'une release party au Volta.

Il jouera encore deux concerts avant la sortie de son nouvel EP, à la nouvelle salle KulturA, à Liège, le 27 avril et aux Aralunaires d'Arlon, le 6 mai. Après, il entamera une tournée en Wallonie et à Bruxelles jusqu'au 30 juin. Il se produira notamment sur quelques dates (°) avec Audrey, la chanteuse du groupe Annabel Lee, qui vient de sortir une cassette en solo également. Annabel Lee, un groupe qu'il connait bien puisqu'il y tient la guitare, notamment sur le EP Wallflowers.

Le rendez-vous est donc placé au 11 mai pour découvrir les quatre autres titres de Let The Hype Decline.

Les dates: 27.04 - KulturA (Liège) 06.05 - Les Aralunaires (Arlon) 11.05 - Volta - RELEASE PARTY (Bruxelles) 12.05 - Super Bien (Louvain-La-Neuve) ° 19.05 - Chez Lisa (Namur) ° 23.05 - Reflektor (Liège) ° 25.05 - Home Show (Polleur) ° 01.06 - Balades Sonores (Bruxelles) ° 09.06 - Atelier Bastien Sebillot (Virton) ° 13.06 - Atelier 210 (Bruxelles) 15.06 - Home Show Luik Records (Alleur) °

Guillaume Scheunders