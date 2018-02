Stormzy et Dua Lipa vainqueurs des Brit Awards

Étoile montante de la scène musicale britannique - et internationale, Dua Lipa a été sacrée à la fois révélation et artiste féminine de l'année. À seulement 22 ans, elle est l'une des rares musiciennes à avoir dépassé le milliard de vues sur Youtube avec son titre New Rules. Elle était opposée à Paloma Faith, lauréate en 2015, Kate Tempest, Jessie Ware et Laura Marling. Née de parents kosovars, Dua Lipa était d'abord passée par le mannequinat avant de se consacrer à la chanson. En recevant sa récompense, elle a dit espérer voir "davantage de femmes sur cette scène, davantage de femmes gagner des récompenses et davantage de femmes mener le monde."

Le rap encore gagnant

Un peu comme aux récentes Victoires de la musique, le rap a occupé une place de choix lors de cette cérémonie. C'est Stormzy qui remporte le titre de meilleur artiste masculin (devançant tout de même Ed Sheeran, Rag'n'Bone Man et Liam Gallagher) ainsi que de meilleur album pour Gang Signs & Prayers. Kendrick Lamar repart quant à lui verni du titre de meilleur artiste solo international.

Du côté des groupes, Gorillaz est reparti avec l'award du meilleur groupe britannique tandis que les Foo Fighters de Dave Grohl celui du meilleur groupe international, devant Haim, The Killers, LCD Soundsystem et Arcade Fire.