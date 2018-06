Que voir à Couleur Café?

Déception: la venue D'Angelo -promesse excitante de l'édition 2018- est annulée début juin "pour graves problèmes de santé". D'autant plus dommage qu'on rêvait déjà du concert nu-soul au deuxième Couleur Café prenant place dans le cadre pastoral du Parc d'Osseghem. Les hectares de verdure au pied de l'Atomium restent la vedette d'un festival qui en est donc à sa troisième vie géographique, après les Halles de Schaerbeek et Tour & Taxis. Sans surprise, ce CC 2018 reflète l'actuelle montée en puissance du hip-hop belge via Damso, L'Or du Commun, Coely ou Niveau 4, rassemblement bilingue des up and coming acts belges. Logiquement, un espace est dédié au contingent black US (George Clinton, Leon Bridges, Gregory Porter), un autre à la world (Amadou & Mariam, Residente, Ibeyi) et un nouveau aux Bruxellois de The Roots Corner Soundsystem, gérant une scène dub aux multiples invités. Reste la section belge féminine constituée de Melanie De Biasio, Selah Sue et de notre choix perso, les kinky Juicy.

Couleur Café Quand: du 29 juin au 1er juillet Où: Parc d'Osseghem, entrée Square de l'Atomium. Avec: George Clinton, Gregory Porter, Damso, Ziggy Marley, Young Thug... Prix: entre 37 euros la journée et 99 euros le combi trois jours avec camping + frais. Infos: www.couleurcafe.be