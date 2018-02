Paul Simon fera ses adieux au public belge le 5 juillet à Anvers

La Belgique est l'un des rares pays européens qui recevra le chanteur américain, devenu célèbre grâce au duo mythique "Simon & Garfunkel".

Le précédent concert de Paul Simon en Belgique remonte à novembre 2016, à Forest National, à la suite de la sortie de son 13e album "Stranger to Stranger". Il se produira cette année, pour la dernière fois devant le public belge, le jeudi 5 juillet au Sportpaleis d'Anvers dans le cadre de sa tournée "The Farewell: Homeward Bound Tour". Outre la Belgique, Paul Simon sera en concert en Europe à Stockholm (30 juin), Oslo (1er juillet), Copenhague (3 juillet), Amsterdam (7 juillet), Manchester (10 juillet), Glasgow (11 juillet), Dublin (13 juillet) et Londres (15 juillet). Paul Simon a vendu plus de 50 millions de disques et remporté 16 Grammy Awards. La vente de tickets pour le concert belge sera lancée le jeudi 8 février, dès 10h00, via le numéro de téléphone 070/345.345 et le site www.gracialive.be.