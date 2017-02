Moby clame son amour pour les animaux dans son nouveau clip

Le groupe Moby & The Void Pacific Choira sorti son premier album These Systems Are Failing en octobre 2016 sur le label anglais Mute. Moby fait partie de ces artistes qui aiment critiquer certains aspects de la société: on avait pu voir la vidéo du titre Are You Lost in the World Like Me qui montrait les dérives de l'utilisation des smartphones ou, plus récemment, il a posté une photo sur Instagram où il dévoile des informations compromettantes sur Donald Trump. Le tout nouveau clip du groupe est sorti le jour de la Saint-Valentin et ce n'est pas un hasard, car il dédie cette chanson aux animaux et à leurs protecteurs.

Une partie des images provient de la Farm Sanctuary, une association de sauvetage d'animaux qui leur fournit des soins de santé après les avoir retirés de fermes industrielles ou d'abattoirs. On peut y voir des cochons maltraités et des activistes avec des panneaux qui disent "It's not food, it's violence" ("ce n'est pas de la nourriture, c'est de la violence") qui viennent les sauver.