Les Pet Shop Boys à l'affiche du Brussels Summer Festival

Forts d'un treizième album, Super, sorti en avril dernier, les Pet Shop Boys qui ont entamé leur tournée aux États-Unis en octobre dernier, prévoient d'écumer les festivals européens cet été, avec une halte exclusive à Bruxelles.

Un show qui risque d'être haut en couleurs, puisque la direction artistique de la tournée a été confiée à l'Anglaise Es Devlin, à qui on doit notamment la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Rio et les scénographies de plusieurs tournées de Kanye West, U2 ou Lady Gaga. Et tout comme pour l'album Super, les arrangements du Super Tour ont été confiés à Stuart Price (Madonna, Kylie Minogue) qui a produit l'album.

L'organisation du Brussels Summer Festival (joliment renommé "Brussels Summertime Festival" sur le site des PSB) promet que les Pet Shop Boys joueront les nouveaux morceaux de Super ainsi que "tous les hits (sic) enregistrés au cours d'une carrière exemplaire de trente ans". West End Girls, It's a Sin, Left To My Own Devices, Always On My Mind, Go West: ça risque d'être chargé.