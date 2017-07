Les jours de Soundcloud seraient comptés

Après le licenciement de 40 % du personnel de Soundcloud le 6 juillet, le site TechCrunch,spécialisé dans l'économie numérique, nous rapporte des nouvelles plutôt inquiétantes. Il semblerait que le site de streaming audio n'en ait plus que pour quelques mois à vivre. D'après TechCrunch, Soundcloud serait si mal en point financièrement qu'il ne survivrait pas au quatrième trimestre de cette année. La raison de ces problèmes de trésorerie: la concurrence de plus en plus rude avec les autres plateformes de streaming comme Spotify et iTunes.

Peu après le licenciement de 173 membres du personnel et de la fermeture de leurs bureaux à Londres et San Francisco, les créateurs du site auraient, toujours selon TechCrunch, tenu une réunion avec leurs salariés. Là, ils auraient confessé que les récents limogeages n'avaient pour but que de maintenir l'entreprise à flot jusqu'au 20 octobre. Contactés par TechCrunch, les dirigeants ont cependant nié cette information, tout en reconnaissant qu'ils étaient effectivement à la recherche de partenaires financiers. En coulisse, il se murmure que Google, Twitter ou encore Deezer seraient intéressés par un rachat.

L'artiste Chance the rapper prend en tout cas la nouvelle très au sérieux. Sur son compte twitter, il a publié le 13 juillet qu'il "travaille sur le truc de Soundcloud". Pas étonnant, sa mixtapeColloring books a été l'album le plus écouté sur le site lors de l'année 2016. Le lendemain dans un nouveau tweet, il affirmait avoir eu Alex Ljung, le patron de Soundcloud, au téléphone et que Souncloud n'allait pas disparaitre. Dans la soirée, il y a même publié son nouveau morceau Big B's en featuring avec Young Thug.

Big B's https://t.co/e05HeYIk1o -- Lil Chano From 79th (@chancetherapper) 15 juillet 2017

Une disparition totale de Soundcloud serait catastrophique pour des millions de musiciens amateurs, DJ en devenir et tous les chanteurs en herbe qui postent régulièrement leurs morceaux sur la plateforme.

