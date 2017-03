Le Walled Off Hotel de Banksy dévoile sa playlist

L'artiste britannique ce cesse de surprendre par ses oeuvres et l'hôtel Walled Off ne déroge pas à cette règle. Si l'annonce de l'ouverture de l'établissement en avait déjà étonné plus d'un, les récents détails sur ce que l'on pourra trouver à l'intérieur de celui-ci risquent d'attirer de nombreux curieux.

Le site de Banksy annonce que le lieu, qui ouvrira ses portes au public le 11 mars, contiendra une galerie d'art et un musée mais aussi un bar qui aura pour particularité d'accueillir un piano mécanique. Il n'y aura donc aucun musicien assis derrière le clavier mais bien des reproductions de concerts enregistrés spécialement pour l'occasion.

Si le concept peut sembler bizarre, le street artist a su réunir un panel d'artistes aussi impressionnant que varié. Certains ont déjà pu avoir une démonstration lors de la fête d'ouverture avec une prestation de Sir Elton John. Parmi les autres noms déjà annoncés, on retrouve la star des bandes originales Hans Zimmer, le fondateur de Nine Inch Nails Trent Reznor, qui jouera avec le compositeur anglais Atticus Ross, mais les spectateurs pourront aussi apprécier la performance de Flea, le bassiste des Red Hot Chili Peppers. Le dernier artiste n'est autre que 3D, du groupe Massive Attack, qui a récemment été suspecté de se cacher derrière les oeuvres de Banksy.