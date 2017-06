Le "nouveau média" hip hop de la RTBF a un nom: Tarmac

"Tarmac, ça fait penser au côté urbain et au décollage", a indiqué Thomas Duprel, mieux connu sous son pseudonyme d'Akro, et père du projet intitulé jusqu'ici "Media Z".

Tarmac proposera des émissions de radio, de la vidéo et du texte, le tout disponible sur une application mobile propre et ouverte au téléchargement dès le 28 juin.

Deux programmes phares seront diffusés dès jeudi prochain. À 6h00 du matin, la capsule matinale Bad & Breakfast sera postée sur l'application. D'une durée de 15 à 20 minutes, elle évoquera l'actualité hip-hop et urbaine dans un format "YouTubeur". De 20h00 à 22h00, place à Je vous salue ma rue (#JVSMR), la seule émission en direct de la chaîne. Du lundi au vendredi, ce talk-show présenté dans un tout nouveau studio représentant une rame de métro de la STIB abordera des sujets d'actualité musicale, culturelle ainsi que des thématiques propres aux 15-25 ans, cela tout en interaction avec le public. Les artistes invités auront également la possibilité de se produire en live sur la scène voisine.

Outre la chaîne "Premium", Tarmac proposera sept autres web radios possédant chacune une couleur musicale propre: hip-hop US, hip-hop français et belge, R'n'B, Hits, Island (ragga/dancehall), Chillin' et Worldwide (hip-hop du monde). Des capsules audio et vidéo viendront compléter l'offre.

"Il s'agit du seul média dédié à la culture hip-hop en Fédération Wallonie-Bruxelles", a indiqué Joël Habay, directeur des radios musicales (non classiques) de la RTBF. "Et nous l'avons adapté au mode de consommation du jeune public, à savoir sur mobile." Une diffusion en DAB+ est toutefois prévue à moyen terme. Tarmac sera un média garanti sans publicités... mais avec des placements de produits visibles dans les studios.

Au lendemain de son lancement, le 30 juin, Tarmac sera présent au festival Couleur Café à Bruxelles.