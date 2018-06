La 29e édition de Couleur Café s'ouvrira vendredi au pied de l'Atomium

Près de 60.000 personnes ont pris part l'année passée à la première édition au pied de l'Atomium, ce qui est une fréquentation plus importante qu'en 2015 et 2016 sur le site de Tour & Taxis selon les organisateurs. Etant donné qu'il était plus grand que l'actuel emplacement, le festival a pu atteindre les 80.000 festivaliers il y a 5-6 ans.

Damso, Selah Sue et Angèle

Parmi les grands noms de l'affiche figurent le vendredi soir Selah Sue, Amadou & Mariam, Ibeyi, le rappeur Damso, ou encore le reggaeman sicilien Alborosie. La légende de la musique funk qu'est George Clinton sera présente samedi pour sa dernière tournée. Les amateurs de soul et de jazz pourront également se réjouir de la venue de Leon Bridges et Gregory Porter.

Côté hip-hop, les New-Yorkais de The Underachievers, le leader du groupe de rap latino-américain Residente et la 3e sélection "Niveau 4" des rappeurs de la scène belge assureront le show. Chronixx mettra par ailleurs le reggae à l'honneur.

Dimanche, la légende des Caraïbe Calypso Rose précèdera Ziggy Marley. Dans un genre plus électro-pop, Milky Chance se produira sur scène en début de soirée. Ce seront le rappeur d'Atlanta Young Thug et les Marseillais de Chinese Man qui clôtureront le festival.

Aux trois grandes scènes s'ajoutent la "Black Stage" dédiée aux DJs et le Dub Forest pour le reggae et la dub de Belgique d'abord le vendredi soir puis d'Angleterre, de Hongrie, de France ou de Grèce samedi et dimanche.

Coupe du monde et fortes chaleurs

Il y aura encore l'espace "Mamafoufou" réservé à la danse et le "Secret bar" pour une ambiance festive impulsée par la musique des Balkans. A noter que les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football seront retransmis sur écrans géants. Avec la chaleur attendue durant le week-end, les festivaliers sont autorisés à apporter une bouteille d'eau, qu'ils pourront remplir gratuitement sur le site. Près de 90 secouristes de la Croix-Rouge seront mobilisés chaque jour. Un poste de soin de 150 m2 sera installé sur place et trois ambulances ainsi qu'un véhicule d'intervention resteront en stand-by. De plus, neuf équipes d'intervention seront réparties dans le public et une équipe de nuit s'occupera du camping.