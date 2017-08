King Krule à l'affiche d'un Autumn Falls qui vaudra définitivement le détour

C'est à chaque fois un peu confus tant le concept est large, et s'élargit de plus en plus chaque année. L'édition 2017 du festival s'étalera d'ailleurs du 20 septembre au 21 décembre et dans pas moins de trente salles à tous les coins du pays, d'Anvers à Arlon, de Bruxelles à Bruges. Mais il y a bien une constante à l'Autumn Falls: la qualité de son affiche. Qui aligne les pointures indé alléchantes et les pures découvertes, qui donne envie de se bouger le cul à la découverte de salles où on n'avait encore jamais mis le pied.

Car si le festival est plutôt à considérer comme un "label qualité" apposé sur une poignée de concerts qui en valent le détour, il est aussi l'occasion de se bâfrer des concerts à la pelle pour la modique somme de 50 euros. Pas besoin de calculer longtemps pour constater qu'on n'est pas loin de l'euro symbolique par soirée -à condition de ne pas être frileux à l'idée d'avaler les kilomètres.

À l'affiche, outre King Krule qui fait son retour après quatre ans de silence discographique, on retrouvera donc notamment Father John Misty, Timber Timbre, Weyes Blood, Portugal. The Man, Kevin Morby, EMA, Kapitan Korsakov, Brutus, Mauroworld, Julien Baker, DAAU, The Fresh & Onlys, Gruppo di Pawlowski, Condor Gruppe, Jan Swerts, Micah P Hinson, Vagabon, Hong Kong Dong, Illuminine, The Girl Who Cried Wolf, Hypochrismutreefuzz, Wolf Parade, Cocaine Piss... et bien d'autres à venir prochainement.

I know what you will do next fall...