Incognito, Nicolas Jaar dévoile un nouvel album

Quand beaucoup de personnes pensaient qu'il avait abandonné les dancefloors après son époque Wolf + Lamb, le DJ américano-chilien confiait en 2016 au Crack Magazine: "Je vois des choses comme Against comme une continuation de cela justement [...]. Je trouve ça toujours drôle quand il y a des annonces expliquant que c'est 'le premier single de Nicolas Jaar depuis trois ans' alors que je sors des projets sous plein de noms différents."

C'est ainsi que son nouveau projet est passé sous tous les radars pendant une petite dizaine de jours, avant que le magazine Pitchfork ne mette la main dessus. L'opus comprend onze titres, dont Such a Bad Way, samplé à partir d'I'm God, de Kanye West. Jaar, qui n'avait rien sorti sous son propre nom depuis 2016 et son album Sirens (il a sorti deux morceaux en 2017 avec Just Friends, duo qu'il forme avec la fille de Steven Spielberg), balance donc 2012-2017, une sorte de retour à ses origines plus clubesques, qui fait plaisir à entendre.

Guillaume Scheunders