Goat Girl, belle promesse du rock anglais

Avec Shame, elles sont un peu les fers de lance de la nouvelle scène londonienne. Sans doute aussi à l'heure actuelle l'une des plus belles promesses du rock anglais. Courtisées par XL, Domino, RCA mais signées depuis environ deux ans sur le label Rough Trade, les quatre filles de Goat Girl sortent enfin leur premier album. Pour passer à Bruxelles en causer, il y a Lottie Pendlebury alias Clottie Cream. Petite brune au visage juvénile qui chante, joue de la guitare et écrit les textes. Il y a aussi la dernière venue, la batteuse Rosy "Bones" Jones, sorte de garçon manqué. Cheveux courts et maillot crasseux de gardien de foot qui aurait joué dans la matinée...

...