George Michael est mort de causes naturelles

"L'enquête sur la mort de George Michael est terminée", a annoncé Darren Salter dans un communiqué, faisant état d'une cardiomyopathie dilatée avec myocardite, soit un affaiblissement du muscle cardiaque, et d'une stéatose hépatique, qui se traduit par une accumulation de graisse dans les cellules du foie.

Le corps de la star peut désormais être rendu à ses proches afin de procéder à ses funérailles.

Le chanteur de Freedom et Careless Whisper, 53 ans, avait été découvert sans vie le jour de Noël par son compagnon Fadi Fawaz.

"J'étais venu chez lui pour le réveiller et il s'en était allé, reposant en paix sur son lit", avait déclaré ce dernier au quotidien britannique Daily Telegraph.

Sa mort a suscité une pluie d'hommages au Royaume-Uni et dans le monde, et son engagement discret auprès des enfants déshérités et des malades du sida a été rendu public.

Lors de la cérémonie des Brit Awards le 22 février, les récompenses britanniques de la musique, un hommage lui a été rendu. Le chanteur de Coldplay, Chris Martin a notamment interprété A Different Corner alors que s'affichait derrière lui un montage de clips et de vidéos de l'icône de la pop.