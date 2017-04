FedEx peut créer la bande-son du voyage de vos paquets

On pourrait croire à une blague, mais le premier avril étant passé, elle viendrait un peu en retard. Le service de livraison américain FedEx a récemment lancé un nouveau service appelé SoundTrack qui permet de créer la bande-son du voyage de votre paquet à partir de son code de suivi. La firme promet de nous faire vivre l'expérience du voyage du paquet à travers le son. Pour le moment, ce service n'est disponible que pour les codes de colis voyageant à l'intérieur des Etats-Unis, mais pour ceux qui n'y sont pas, il est également possible de se créer une référence de suivi sur le site internet en choisissant le poids et les dimensions du paquet, ainsi que les points de départ et d'arrivée.

La mélodie sera alors influencée par le trajet effectué par le paquet et les différentes localités qu'il traverse, chacune ayant les spécificités de ce qui s'écoute dans la région. La capitale Washington étant plutôt teintée de jazz alors que New York est plus hip-hop et que les habitants de San Francisco écoutent plutôt de la musique électronique. La durée du morceau sera quant à elle influencée par le moyen de transport utilisé pour l'acheminement du colis et par le nombre d'escales qu'il fera avant d'arriver à bon port. Les tonalités utilisées seront choisies par rapport à la taille et au poids du colis. Un colis plus lourd allant plutôt chercher dans les basses et un rythme lent, tandis qu'un petit paquet léger aura un tempo plus rapide et plus joyeux. Enfin, la musique sera également influencée par la météo qu'il fera au moment où l'on recevra ce qui a été commandé.