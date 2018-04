Fakear offre un avant-goût d'été avec All Glows

Quelques-uns de ses singles tourneront à coup sûr dans les radios cet été. Alors que le soleil pointe le bout de son nez, Fakear dévoile son troisième album, précipitant une période estivale tant attendue. Et cette fois-ci, le prodige de la musique chill-out français s'est entouré d'une belle brochette d'artistes, à commencer par Polo & Pan, Clément Bazin et Noraa pour Lost in Time. Mais aussi par le génial trompettiste Ibrahim Maalouf pour Sacred Feminine, ainsi que le jeune rappeur Ebenezer pour Tonight ou encore Ana Zimmer pour le très réussi Something Wonderful.

Toujours inspiré par son univers personnel, Fakear a sorti cet album de ses tripes, comme il l'annonce sur Facebook : "J'en suis super fier, il y a ma meuf, des bruits de Game of Thrones, de Star Wars, des solos de guitare endiablés... Bon voyage !" a-t-il écrit sur le réseau social.

C'est d'ailleurs sur Facebook que le musicien avait dévoilé en avant-première son album, lors d'un live pour la web TV "Cercle", filmé en direct d'une petite grotte sur l'île paradisiaque de Gozo, à Malte.

Guillaume Scheunders