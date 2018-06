En images: le parcours familial et biographique d'Amy Winehouse au musée

La facade du Musée Juif de Belgique annonce en grand l'événement, importé de Londres: large typo pour "Amy", verticalité plus modeste pour "Winehouse" et photo de l'enfant terrible de la soul anglaise se (re)maquillant. Bien que l'annonce sur rue comme la couverture média soient généreuses depuis l'inauguration le 10 mai, l'expo peine à se remplir: le musée bruxellois doit visiblement s'affranchir d'une image communautaire réductrice et peut-être même des brouillards contagieux du conflit israélo-palestinien. À notre visite ce 24 mai, quatre ans jour pour jour...