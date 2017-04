Ed Sheeran en tête des ventes de vinyles

Voilà quelques années que les 33 tours reviennent en force sur le marché de la musique et comme cette tendance semble se confirmer, le site britannique Officialsharts vient de dévoiler la liste des 40 vinyles les plus vendus au Royaume-Uni pendant les trois premiers mois de l'année. En tête du classement, et ce n'est pas vraiment une surprise, on trouve Divide, le dernier album du chanteur britannique Ed Sheeran, s'est vendu à plus de 21 000 exemplaires alors qu'il n'est sorti qu'au début du mois de mars. À noter que son deuxième album X se place également dans cette liste.

En deuxième position, on trouve la regrettée Amy Winehouse, dont l'album Back to black se vend toujours aussi bien. L'artiste le plus présent dans ce classement n'est autre que David Bowie qui y est présent à trois reprises. Son album Blackstar, qui était le plus vendu de 2016, se retrouve en 13e position, mais on trouve aussi la compilation Legacy et The rise and fall of Ziggy Stardust, sorti en 1972.

Hormis la révélation Rag'n'bone man qui place son premier album en quatrième position, le reste du classement est squatté soit par des sorties qui ont déjà plusieurs années derrière elles comme Abbey Road des Beatles ou Wish you were here de Pink Floyd, soit par des groupes qui ont fêté leur retour ces derniers mois comme A tribe called quest. Parmi les autres groupes qui ont sorti un album récemment, on trouve uniquement The xx, Elbow, Bonobo et Frank Carter and the Rattlesnakes.

On voit aussi que les bandes originales de films connaissent un certain succès avec les présences des musiques de Guardians of the galaxy, Pulp Fiction, Trainspotting et Purple Rain de Prince.