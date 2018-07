Décès de l'ex-Black Keys Richard Swift à 41 ans

Richard Swift était multi-instrumentiste et avait entamé une carrière en solo. Il écrivait alors ses propres compos/paroles et jonglait sans difficulté avec la basse, le piano, les percussions, le clavier, etc.

L'Américain avait intégré le groupe indie-rock The Shins en 2011, et a fait les belles années du combo d'Albuquerque jusqu'en 2016. En 2014, il avait rejoint le groupe The Black Keys (2014) en tant que bassiste de tournée.

De cette rencontre avec Dan Auerbach (guitariste et chanteur des Black Keys) naîtra d'ailleurs le projet The Arcs. Il décrochera dans la foulée un contrat avec la maison de disque Polydor.

De sa carrière solo, le titre le plus connu reste "Lady Luck", utilisé dans la comédie "Drinking Buddies" avec Olivia Wilde. "Le monde a perdu aujourd'hui un des musiciens les plus talentueux que j'ai connu", a écrit sur Instagram Dan Auerbach, membre permanent des Black Keys. "Tu vas me manquer, mon ami".