Ce jeudi, c'est Piano Day

L'initiative est à mettre au crédit de Nils Frahm. C'est en 2015 que le musicien-compositeur allemand a eu l'idée d'organiser une journée pour célébrer son instrument fétiche. Pour en fixer la date, il s'est contenté de compter les touches de son clavier -88 au total: le Piano Day aura donc lieu tous les 88es jours du calendrier -cette année, le 29 mars.

Petit à petit, l'événement prend de l'ampleur. Pour le booster, Frahm a mis par exemple en ligne des morceaux de piano solo inédits. Il a également commandé à l'artisan lituanien basé en Hongrie David Klavin un modèle tout à fait unique: sur le M450i Vertical Concert Grand, le musicien joue à trois mètres au-dessus du sol, l'instrument en lui-même mesurant 4 mètres et demi de haut et pesant près d'une tonne. Le "monstre" était inauguré à Budapest le 25 mars avant de rejoindre le studio de Frahm, dans la Funkhaus berlinoise.

Le Piano Day n'est toutefois pas qu'une lubie de la star allemande, connue pour mélanger classique, électro et ambient. Si l'on se penche sur le programme annoncé sur le site de la manifestation, des événements inédits auront lieu un peu partout, de Londres à Séoul, en passant par Beyrouth, Moscou ou Lisbonne. La Belgique ne fait pas exception. La plupart des concerts auront lieu au centre culturel d'Hasselt (l'Islandais Víkingur Ólafsson le 28, le duo jazz SCHNTZL le 30, etc.), mais pas seulement. À Liège, par exemple, à l'An vert, Christine Ott proposera une "traversée en solitaire", qui trouvera son inspiration dans l'Histoire du cinéma. Du côté de Bruxelles, le pianiste David Poltrock (vu notamment aux côtés d'Hooverphonic et de Triggerfinger) viendra présenter à l'Ancienne Belgique son premier album, une collection de soli, intitulée Mutes. Dans la foulée, Poltrock s'est carrément lancé dans une trilogie. Deux autres albums paraîtront en effet d'ici la fin de l'année, à... 88 jours d'écart: Moods, composé de morceaux basés sur le piano préparé (dont le son a donc été altéré en plaçant divers objets sur les cordes), et Machines, qui s'appuiera sur des claviers électroniques. Tous les pianos sont dans la nature...