DrawForEarth: crayons et pinceaux pour l'environnement

Hello tout le monde, avec @blachette nous sommes heureuses de vous présenter le #DrawForEarth Challenge 🌎 . Si vous me suivez en story vous devez savoir que l’environnement est un sujet qui me tient à cœur, je partage souvent des reportages, des articles... mais avec Blachette on a eu envie de faire quelque chose nous aussi, à notre niveau, le but étant de dénoncer et sensibiliser à travers des illustrations ( le message passe toujours mieux en dessin non? 🙂) . On a contacté plusieurs illustrateurs pour participer au projet, des dessins seront posté durant tout le week-end, cliquez sur le ➡️ #DrawForEarth , pour tous les voir. . Nous aimerions que le # reste actif et nous faisons appel à tous les autres illustrateurs qui aimeraient apporter leur pierre à l’édifice. . Je compte sur vous pour partager au max, commenter, en parler autour de vous et aller voir ce qu’on fait les autres illustrateurs. . Un grand grand merci à @les_ptites_meufs @mayada_off @bouclesdauren @sabine.d.art @giom_illustrations @un_confetti_sur_internet @moussa_anbu @anthodraw @charlottelebreton_art @lemonde_a_jo @les_gribouilles @bytoctoc @audrina_illustration @nuthinbutchara @nidonite @rakidd @nacimagazine D’avoir acceptés de participer ❤️

A post shared by 🌸 Fanny 🌸 (@fannylng) on Jul 6, 2018 at 2:56am PDT