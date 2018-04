Bombslinger: retour sur trois ans de création d'un jeu belge et indépendant

De mémoire de gamer francophone belge, l'événement est mémorable et jubilatoire. Depuis mars dernier, trois jeux indés bruxellois et wallons ont franchi le redoutable cap de la sortie sur consoles et PC. Healer's Quest, jeu de rôle liégeois en temps réel de Pablo Coma où le personnage du guérisseur occupe la tête d'affiche, Domiverse et Bombslinger cultivent l'art du développement garage. Avançant à l'ombre de plus grosses structures comme Abrakam (Liège) ou Fishing Cactus (Mons), cette poignée d'aventuriers course un Eldorado indé où les success-stories se raréfient mais existent encore (1). Artificiers du joypad, Andrea Di Stefano et Ferry Keesom ont posé Bombslinger le 11 avril dernier sur PC et Nintendo Switch. Après un développement de trois ans à l'itinéraire cabossé.

