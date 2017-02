Une suite pour À la Croisée des Mondes

Passant d'un monde à l'autre grâce à la magie contenue dans la mystérieuse poussière, Lyra est poursuivie par Mme Coulter et Lord Astriel. Tous deux tentent de découvrir le secret qui se cache derrière ces pouvoirs étranges afin de s'en emparer et de gouverner le monde. Soutenue par son deamon, ses amis, des ours guerriers et des sorcières, la jeune héroïne poursuit une quête de vérité qui la mènera jusqu'au monde des morts.

Publiée en 1995, la trilogie fantastique À la Croisée des Mondes a été traduite en 40 langues et vendue à plus de 17 millions d'exemplaires dans le monde. L'adaptation au cinéma de son premier tome La Boussole d'Or n'eut cependant pas le succès escompté, malgré un casting prometteur rassemblant Nicole Kidman, Daniel Craig et Eva Green. L'expérience n'ayant donc pas été reconduite dans un deuxième épisode, les fans de la jeune Lyra et de ses compagnons n'avaient plus rien à se mettre sous la dent depuis 2007. Leur réaction à l'annonce de Philip Pullman a donc été enthousiaste. L'auteur a promis une suite aux aventures de sa petite héroïne... Ou plutôt un "equel" (voir ci-dessous). Il voudrait revenir sur l'histoire de Lyra avant son arrivée au Jordan College. C'est dans ce décor oxfordien que le lecteur la rencontrait pour la première fois. Il a promis à ses fans une histoire inédite dans laquelle ils retrouveraient les personnages auxquels ils s'étaient attachés. Le premier volume de son Livre de la Poussière devrait sortir le 19 octobre dans sa version originale.

Prequel et sequel... Les récits fantastiques littéraires et cinématographiques emploient souvent avec plus ou moins de succès ces principes pour prolonger leur univers. Parfois, ils adoptent simplement un autre point de vue sur le récit. Dans la production de fantaisie en série, l'"equel" est un outil privilégié par les auteurs.

La machine Star Wars a usé ce principe jusqu'à la corde. Le dessin animé Star Wars: The Clone Wars débute ainsi juste après le deuxième épisode de la série. Rogue One: a Star Wars Story prend place juste avant les évènements de l'épisode 4, mettant l'accent sur les stratégies employées par l'Alliance Rebelle pour détruire l'Etoile de la mort. Auparavant, Tolkien avait publié Les Aventures de Bilbo le Hobbit comme une annexe moins sombre et plus enfantine à sa trilogie Le Seigneur des Anneaux. Il y suivait le personnage de Bilbo et décrivait ses précédentes péripéties. Plus récemment, Jack Thorne décrivait dans sa pièce Harry Potter and the Cursed Child les aventures des enfants de Ron, Hermione et Harry, seulement aperçus dans l'épilogue du dernier roman de J.K Rowling.

Dans la machine bien huilée des séries fantastiques jeunesse, chaque "vide" laissé dans le récit original est prétexte à une nouvelle oeuvre. L'univers de ces auteurs semble vouloir s'étendre à l'infini, au risque de perdre ses fans.