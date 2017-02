Foire du Livre: Eric-Emmanuel Schmitt et Montréal à l'honneur

Gratuit comme l'an dernier, l'événement se donne cette année pour mission de "ré-enchanter le monde", après une édition 2016 consacrée à la recherche du bonheur. "L'écrit demeure le meilleur vecteur d'expression des hommes qui refusent de ne plus penser. Nous souhaitons rester optimistes dans un monde chahuté (...). Les mots, s'ils peuvent être cris de désespoir, sont aussi source d'espoir et doivent ré-enchanter le monde", a affirmé le président du Conseil d'administration de la Foire du Livre, Hervé Gérard.

Outre le Franco-Belge Eric-Emmanuel Schmitt, qui assurera la présidence d'honneur du Salon mais qui "s'impliquera dans l'événement en proposant plusieurs débats", plusieurs invités de marque seront présents aux côtés des 180 exposants qui jalonneront les allées. Parmi ces auteurs, l'écrivain chilien de renommée internationale Luis Sepúlveda et le journaliste français Hervé Kempf évoqueront leur action et leur engagement en faveur d'un monde meilleur, les écrivains Laurent Gounelle, Patrick Collignon et Thomas d'Ansembourg parleront de la littérature "qui fait du bien", tandis que le Franco-Rwandais Gaël Faye - lauréat du Goncourt des lycéens 2016 pour son premier roman Petit pays - abordera l'écriture de la résilience avec l'auteure québécoise d'origine vietnamienne Kim Thuy.

Harlan Coben, maître américain du polar avec 60 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, sera également de la partie pour présenter son parcours et son dernier livre.

Ville soeur de Bruxelles par son cosmopolitisme, Montréal occupera par ailleurs une place de choix dans l'offre littéraire. Le stand du Québec proposera une quarantaine d'auteurs, dont Monique Proulx, Patrick Senécal, Larry Tremblay ou encore Dany Laferrière. L'accent sera mis, notamment, sur la métropole et la littérature d'accueil.

Enfin, un espace dédié aux beaux livres accueillera les férus d'art pour la première fois. "Ce lieu offrira aux visiteurs une vue d'ensemble sur les meilleures parutions dans ce domaine", indiquent les organisateurs.

L'an dernier - première édition gratuite de la Foire du Livre de Bruxelles -, plus de 70.000 visiteurs avaient arpenté les allées du salon, marquant une fréquentation à la hausse par rapport aux années précédentes.