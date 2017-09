Fête de la BD, la fête à faire

Dès ce vendredi 1er, du Mont des Arts au boulevard Anspach, la bande dessinée sera à l'honneur d'une grande fête effectivement populaire -surtout le dimanche, avec le rallye BD Oldtimers et la Balloon's Day Parade- mais aussi et surtout d'un festival qui prend chaque année de l'ampleur et dont cette huitième édition, placée sous le sceau des nouveautés, marque d'évidence un nouveau et ambitieux départ -si le pari est réussi, à savoir ramener du monde dans le centre-ville et si possible remplir quelques chambres d'hôtel avec cet événement déjà belge, mais potentiellement européen voire international (comme Angoulême).

La Région et la ville, via visit.brussels, n'ont donc pas lésiné sur les moyens, ni sur les partenariats pour s'affirmer définitivement sur la carte des événements BD: cette année sont lancés les Prix Atomium, soit une grande soirée de gala et de remises de prix avec plus de 100.000 euros distribués en cash, en édition ou en pub, que des auteurs recevront pour soutenir leurs albums, et ce dans des catégories bien délimitées: le prix Raymond Leblanc (20.000 euros + un album) pour un jeune créateur, le prix Spirou de l'aventure humoristique (15.000 euros + une publication dans le journal), le prix Première du Roman graphique, le prix Le Soir de la BD de reportage... De quoi, s'il perdure, installer le moment comme un incontournable.

Autre grande nouveauté: si la Fête se déroule toujours dans le Parc de Bruxelles, elle s'installe également et pour la première fois à Bozar, de quoi assurer -enfin!- une belle exposition et une pelletée de conférences, rencontres mais aussi avant-premières ciné (Le Petit Spirou, entre autres). Reste la cerise sur le gâteau et l'heureux hasard des calendriers: Gaston Lagaffe, qui fête cette année le soixantième anniversaire de sa création, sera vraiment de la Fête, avec une grande exposition, un stand Spirou entièrement dédié et même un spectacle musical cornaqué par Thierry Tinlot et Fred Jannin, en hommage au Gaffophone -soit un concert d'instruments abracadabrantesques. Elle s'annonce pas mal, cette petite fête, mais gaffe aux gaffes.