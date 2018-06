Cinq romanciers nous racontent leur voyage le plus inattendu

On voit souvent l'écrivain comme un sédentaire endurci, rivé à sa chaise et condamné aux périples exclusivement mentaux. À l'approche des grands départs de l'été, Focus a demandé à cinq romanciers adeptes de l'ailleurs et de l'extrême de raconter leur voyage le plus inattendu ou le plus inoubliable. On est loin du métro-boulot-dodo...