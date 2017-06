Une masterclass avec le scénariste de Buñuel

Jean-Claude Carrière sera présent ce samedi 17 juin à l'Espace Delvaux pour une journée exceptionnelle durant laquelle il dialoguera avec Olivier Lecomte et partagera sa vision et son approche artistique dans la globalité de son oeuvre.

Ecrivain, scénariste, parolier, metteur en scène, acteur, Jean-Claude Carrière se définit lui-même comme un conteur. Son oeuvre s'est nourrie de son approche d'"ethnologue - entomologiste" suite à ses différents voyages et rencontres. Retenons comme scénariste ses collaborations avec Pierre Etaix, Milos Forman, Volker Schlöndorff, Luis Buñuel, et comme dramaturge avec André Barsacq, Jean-Louis Barrault et Peter Brook. Sa dernière publication, La Paix (2016) , interroge l'état de nos sociétés vivant en paix en temps de guerre.

Jean-Claude Carrière fera l'objet d'un Grand entretien dans un Vif à venir.