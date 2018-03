On a visité l'expo Star Wars Identités

Quand Star Wars s'expose, le spectacle est toujours au rendez-vous! Encore faut-il à chaque fois trouver une idée forte, de celles propres à dynamiser ce qui ne veut pas se contenter d'être une suite de vitrines remplies d'objets venus d'une galaxie très lointaine... Star Wars Identités s'est donc trouvé un concept fort, inscrit dans son titre et développé grâce aux technologies dernier cri en matière d'interactivité. On doit aux Québécois de la société X3 cette idée qui a enthousiasmé George Lucas et son équipe au moment de choisir le partenaire du nouveau projet d'expo lancé voici cinq ans. "Chez Lucas Films, quand vous participez à un appel d'offres, le cahier des charges est extraordinairement précis", souligne Sophie Debiens, conceptrice et directrice de l'événement créé à Montréal en 2012, et qui s'installe aujourd'hui à Bruxelles après plusieurs étapes dans le monde entier. "Il était entre autres demandé que l'expo possède une dimension éducative, et mette le visiteur à l'avant-plan."

