[Le nanar de la semaine] The Last Face, de Sean Penn

Se déployant du Liberia au Soudan avec des détours par la Suisse et l'Afrique du Sud, The Last Face, le cinquième long métrage de Sean Penn comme réalisateur, confronte la relation passionnée de deux médecins humanitaires (Charlize Theron et Javier Bardem) au chaos et à la violence des guerres civiles ravageant l'Afrique. Il fallait oser, et le film sombre dans le ridicule et le mauvais goût dès son carton d'ouverture. Si Penn était sans doute animé d'intentions généreuses, leur traduction à l'écran se révèle au mieux maladroite, The Last Face multipliant les poncifs et les effets grandiloquents comme à la parade, pour évoluer à la lisière du mélodrame bourrin et de la comédie involontaire. En un mot comme en cent, embarrassant...

DE SEAN PENN. AVEC CHARLIZE THERON, JAVIER BARDEM, JEAN RENO. 2H11. SORTIE: 11/01. °