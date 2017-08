[Le film de la semaine] Certain Women de Kelly Reichard, du très grand cinéma

Un train s'avance depuis le lointain en direction du spectateur, fendant l'immensité sauvage du Montana dans un double mouvement de retour aux origines: celles de l'Amérique, mais aussi celles du cinéma. Le premier plan de Certain Women le rappelle fort à propos: la réalisatrice de Meek's Cutoff en connaît un rayon en matière de grands espaces et de pionniers. Ce sont pourtant les territoires intimes d'une poignée de femmes indépendantes et solitaires qu'elle fait d'abord mine d'investir avec ce nouveau film. Avocate à la vie en pagaille, mère de famille bossy dont le couple prend l'eau, rancher taciturne en quête d'étincelle amoureuse... Unies par un lien diffus -l'amant de l'une est le mari de l'autre, etc.-, elles composent une constellation de destinées vacillantes dessinant, entre ombre et lumière, le portrait fragmenté d'une Amérique déshumanisante, à reconquérir à l'abri des rouages absurdes du système qui désormais la fonde. S'appuyant sur un casting caviar (aux côtés de Laura Dern, Michelle Williams et Kristen Stewart, Lily Gladstone est une fulgurante révélation), Reichardt pose un regard patient, au sobre naturalisme, sur ses personnages fissurés, saisis avec une infinie tendresse dans le silence ou la lenteur du réel le plus nu. Le temps d'une prise d'otage (sans doute la plus indolemment bouleversante jamais vue à l'écran) ou d'une simple balade à cheval, elle atteint à une vérité humaine inouïe, à mille lieues de l'écueil moraliste qui menace. Film âpre, à l'os, Certain Women offre la synthèse épurée de son art. Du grand, du très grand cinéma.

Drame de Kelly Reichardt. Avec Laura Dern, Michelle Williams, Lily Gladstone. 1h47. Sortie: 09/08 au cinéma Aventure, Bruxelles. Par ailleurs déjà à l'affiche au cinéma Sauvenière, Liège. ****(*)