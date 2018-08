[Le film de la semaine] 3 Faces (3 visages), de Jafar Panahi

Si les autorités iraniennes ne l'ont pas autorisé à se rendre au dernier festival de Cannes, où il a obtenu le prix du meilleur scénario, 3 Faces consacre pourtant un changement sensible dans la situation de Jafar Panahi. Lequel, après avoir longtemps été assigné à résidence (et situé par conséquent ses derniers films, jusqu'au magistral Taxi Téhéran, dans des espaces confinés), a pu retourner à l'air libre, embarquant pour le coup à destination du nord-ouest iranien, dans la partie azérie du pays dont il est lui-même originaire.

L'histoire s'ouvre lorsque Behnaz Jafari, une actrice célèbre, reçoit une affolante vidéo d'une aspirante comédienne implorant son aide pour la soustraire aux pressions de sa famille, conservatrice. Supputant une manipulation, elle décide néanmoins de se rendre au village de la jeune fille en compagnie de Jafar Panahi, histoire d'en avoir le coeur net. La route est sinueuse, comme la ligne adoptée par un récit fascinant, où le réalisateur arpente l'histoire du cinéma persan et convoque trois générations de comédiennes -l'ancienne, à travers la légendaire Shahrzad, la présente avec l'épatante Behnaz Jafari et la future, avec l'intense Marziyeh Rezaei. Et d'instaurer une solidarité féminine transcendant les époques face aux mépris et aux entraves dont les actrices ont toujours fait l'objet, sous le poids notamment de traditions ancestrales encore bien ancrées dans les campagnes. Perspective embrassée avec acuité mais aussi légèreté -ainsi, lorsqu'il s'agit de porter un regard critique sur le pouvoir masculin-, dans un film subtil et alerte dressant un stimulant portrait de l'Iran au féminin pluriel.