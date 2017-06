Le Fidèle: bande-annonce du nouveau film de Michaël Roskam

Après une nomination aux Oscars pour Rundskop et une première expérience hollywoodienne avec The Drop, il n'est pas surprenant que le troisième film de Michaël R. Roskam soit particulièrement attendu. Dans Le Fidèle, le Limbourgeois racontera la relation entre deux "adrenaline junkies": Gino le braqueur (Matthias Schoenaerts) et Bénédicte la pilote de course (Adèle Exarchopoulos).

Roskam a levé un coin du voile à nos confrères de Knack Focus lors du tournage du film: "Le Fidèle, c'est une histoire d'amour sur fond de banditisme bruxellois. Patrick Haemers, Philippe Lacroix, Basri Bajrami, Kaplan Murat, mais aussi Petit Robert: ces gangsters de la seconde moitié du siècle dernier m'ont fortement inspiré."

Derrière la caméra, on retrouve Nicolas Karakatsanis, caméraman connu pour son style sombre qui a participé au succès de Rundskop. Mais comme le laisse penser la bande-annonce, Le Fidèle ne sera pas aussi ténébreux pour autant. "L'atmosphère qu'on veut installer au début du film, Nicolas et moi la décrivons comme une 'Riviera bruxelloise', continue Roskam. Quelque chose entre notre capitale et la Côte d'Azur. Ça peut paraître étonnant de filmer Bruxelles avec beaucoup de lumière et de couleurs, mais la ville est bien moins grise que ce que vous ne le pensez." Verdict le 4 octobre en salles!