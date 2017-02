La La Land: quand le cinéma refait sa propre histoire et que ça marche

La La Land est la nouvelle coqueluche des jurys d'Europe et d'Amérique. Après avoir triomphé dans 7 catégories aux Golden Globes, il remporte 5 prix aux BAFTA. Les britanniques l'ont élu meilleur film. Ils ont également décerné le sacre de meilleur réalisateur à Damien Chazelle et celui de meilleure actrice à Emma Stone. Quant à la bande-son, elle a été récompensée par le prix de la meilleure musique originale. Et le succès du film ne s'arrêtera certainement pas là. Il est en lice dans 14 catégories aux Oscars. Ce n'est pas tout: le public semble également avoir jeté son dévolu sur la comédie musicale dont les résultats au box-office mondial sont prometteurs (près de 300.000.000 dollars en 2 mois d'exploitation).

Le film décrit l'univers du showbiz hollywoodien et ses désillusions. Mia (Emma Stone) rêve de devenir actrice et auteure dramatique mais doit se contenter d'un boulot de serveuse et de castings ratés. Sebastian (Ryan Gosling), pianiste de jazz, est quant à lui contraint de travailler comme musicien de mariage. Après plusieurs rencontres improbables et plus désastreuses les unes que les autres, les deux artistes en herbe tombent amoureux. Ensemble, ils tentent de vivre leurs rêves hollywoodiens. Cependant, à mesure que leurs carrières s'épanouissent, elles prennent de plus en plus de place. La La Land c'est une romance délicatement mélancolique. Magique comme une comédie musicale et réaliste comme l'histoire d'un couple pris dans les tourbillons d'Hollywood.

Une histoire du cinéma en chansons

Loin de vouloir réactualiser la comédie musicale, La La Land se teinte d'un doux verni nostalgique et multiplie les références à l'histoire du genre. Or, la comédie musicale prend souvent pour décor son propre univers: le monde du spectacle. Le récit de Mia et de Sebastian ne se tient pas au coeur d'Hollywood et de ses studios par hasard. Le film critique le mécanisme du showbiz dans lequel il est lui-même pris. La comédie musicale n'exclut pas le réalisme. Elle s'empare au contraire du quotidien pour le rendre magique. En cela, elle se prête particulièrement bien aux histoires d'amour. Voilà pour le scénario. Qu'en est-il de la mise en scène? Les couleurs vives des costumes, les décors romantiques et les grands mouvements de caméra sont autant de références aux codes du genre. La première scène, une danse improvisée sur les toits de voitures immobilisées dans un embouteillage, nous plonge immédiatement dans cette dimension spectaculaire. Elle semble directement inspirée du film Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. Ensuite, les références directes s'enchainent. Emma Stone et Ryan Gosling chantent, dansent et font des claquettes. Seuls en scène et seuls au monde, ils instaurent une ambiance intimiste qui rappelle les films du couple Fred Astaire-Ginger Rogers. Certaines scènes s'inspirent directement de comédies musicales mythiques. La La Land prend donc la forme d'un hommage à la comédie musicale. Elle revisite un genre en s'emparant de ses codes avec ironie. Et ça marche!

