"InSyriated" de Philippe Van Leeuw primé au Festival du film d'Angoulême

Le film, qui sortira le 11 octobre dans les salles du royaume, a récemment été sélectionné au Festival international du film de Toronto et fait partie des 51 films en lice pour des nominations aux European Film Awards.

Deuxième long métrage de Philippe van Leeuw autour du quotidien d'une famille en Syrie, "InSyriated" est coproduit par la société belge "Altitude 100 Production" et "Liaison Cinématographique" (France), en collaboration avec Minds Meet, Versus Production, VOO et Be tv notamment. Il a également bénéficié du soutien du Centre du cinéma et de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du tax shelter du gouvernement fédéral ainsi que d'Eurimages.

Belga