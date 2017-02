Imagine... la rencontre entre John Lennon et Fifty Shades of Grey

Considérée par de nombreux beatlemaniaques comme la cause de l'éclatement du groupe le plus célèbre de la musique pop, la Japonaise ne fait pas l'unanimité. Le couple se forme en 1968, trois ans avant que les Beatles ne se séparent et que John Lennon n'entame sa carrière solo. Ils vivent alors une relation en dents de scie, parsemée de crises, de ruptures et d'aventures. Yoko Ono, âgée aujourd'hui de 80 ans, n'est d'ailleurs pas connue pour sa modération. Collaborations artistiques, un activisme politique, succès ou échecs commerciaux et finalement assassinat de Lennon: ce mariage regorge d'événements encore peu exploités.

Évidemment, il existe déjà une pléthore de films consacrés aux Beatles, de Nowhere Boy au récent documentaire The Beatles: Eight Days a Week, en passant par de la série The Beatles Anthology. D'autres se sont plus particulièrement consacrés à Lennon (Imagine: John Lennon et Les U.S.A. contre John Lennon) ou encore à son assassinat (Chapitre 27).

Ce nouveau biopic devrait se concentrer selon son coproducteur Michael de Luca sur "les thèmes de l'amour, du courage et de l'activisme". Il viserait à "inspirer la jeunesse d'aujourd'hui en la poussant à prendre des positions claires". Un nouveau point de vue sur leur mariage controversé, sur la lutte du couple contre la guerre du Vietnam et probablement sur leur "Bed-in for peace". Bien que la vie post-Beatles de John Lennon soit déjà largement documentée, Yoko Ono pourrait apporter une nouvelle perspective sur des événements pas toujours interprétés en sa faveur.

Toutefois, on pourrait se demander si la veuve ne fait pas une erreur stratégique en s'alliant le producteur Michael de Luca. Cet habitué des grosses machines hollywoodiennes est le producteur des films de super-héros Ghost Rider 1 et 2, de la comédie médiocre The Sitter, du drame accrocheur Captain Phillips, et surtout de Fifty Shades of Grey. Il est donc plus accoutumé aux histoires d'amour mièvres qu'aux films rocks aux accents activistes et révolutionnaires. John Lennon pourrait bientôt se retourner dans sa tombe.

Notons toutefois que Michael de Luca a aussi coproduit The Social Network, retraçant la création de Facebook par Mark Zuckerberg. Sur ce nouveau biopic, il sera également accompagné d'Anthony McCarten, le scénariste du film The Theory of Everything, consacré au mathématicien Stephen Hawking.