[Critique ciné] Food Coop, dans la lignée de Demain

Elle réunit 16.000 membres, qui consacrent 3 heures de leur temps chaque mois pour pouvoir y acheter des produits de qualité à prix plus que raisonnable. Et ce en marge des circuits traditionnels de distribution. L'expérience méritait un film, que Tom Boothe réussit sur un mode aussi informatif que joyeusement solidaire. Le réalisateur américain vit en France et s'investit lui-même dans une autre coopérative, La Louve. Dans la lignée de Demain, son documentaire célèbre l'utopie transformée en possible.

DE TOM BOOTHE. 1H37. SORTIE: 15/03. ***(*)