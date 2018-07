[Critique ciné] America, documentaire saisissant

À l'automne 2016, le réalisateur allemand Claus Drexel plantait sa caméra à Seligman, en bordure de la mythique route 66, à la rencontre d'exclus du rêve américain qui s'apprêtaient à élire Donald Trump à la présidence. Rien de bien neuf, sans doute, sous le soleil de l'Arizona, mais un documentaire néanmoins saisissant, où les uns et les autres expriment leurs craintes et leurs (maigres) espoirs; leur ressentiment pour Hillary Clinton et leur soutien, fût-ce par défaut, au futur hôte de la Maison-Blanche. À l'abri de tout jugement, le cinéaste signe là le portrait d'une autre Amérique, comme désaffectée, celle de déclassés pratiquant sans complexe le culte des armes, un peuple de pionniers oubliés sur lesquels Trump a su capitaliser.

Documentaire De Claus Drexel. 1 h 22. Sortie: 04/07. ****