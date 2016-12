[Critique ciné] A Street Cat Named Bob, touchant mais un peu manipulateur

Si James n'avait pas rencontré Bob, cet ex-junkie sous traitement de méthadone, sans abri et chanteur de rues à Londres aurait-il survécu? Probablement pas. Bob est un chat roux, il sera un ami, un allié, sur le chemin du retour à la vie... L'histoire est authentique, James Bowden l'a racontée dans un livre que Roger Spottiswoode adapte aujourd'hui entre réalisme social et conte de fées. Un récit sympathique et touchant mais un tantinet manipulateur, joué de manière crédible par Luke Treadaway, Ruta Gedmintas (la geek bisexuelle de la série télévisée The Strain) et surtout Bob the Cat, charmeur-né.

DE ROGER SPOTTISWOODE. AVEC LUKE TREADAWAY, RUTA GEDMINTAS, JOANNE FROGATT. 1H43. SORTIE: 21/12. ***