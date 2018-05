Cannes: La belge histoire continue

Déluge de films français cette année sur Cannes, pour le meilleur du meilleur (formidable Plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré) et le pire du pire (Une petite verveine, Gaspar Noé? Un zeste d'intelligence, Romain Gavras? Quelque chose qui ressemblerait vaguement à un début d'idée de cinéma, Antoine Desrosières?). Un peu folle, la première semaine du grand raout cinéphile aura en tout cas plutôt (très) bien réussi aux films belges. Et ce n'est pas encore tout à fait fini, puisque l'animé et flamand Ce magnifique gâteau! du tandem Emma de Swaef-James Roels sera présenté à la cérémonie anniversaire de la Qui...