Pendant les travaux, le Musée d'Ixelles s'invite chez les voisins

Afficher une oeuvre de Marcel Berlanger, Jo Delahaut, Jan Fabre ou Félicien Rops dans son salon? Pendant ses travaux d'agrandissement, le Musée d'Ixelles part à la rencontre de ses voisins. Deux week-ends par an, dix oeuvres quitteront ainsi les réserves du musée pour vivre deux jours riches en rencontres chez un habitant du quartier.

Le samedi, l'hôte fera découvrir l'oeuvre qu'il aura choisie à son entourage, et le dimanche, il ouvrira sa maison au public qui pourra ainsi se balader de voisin en voisin et admirer dix oeuvres présentées dans un cadre inédit.

Cette initiative fait partie d'une série d'activités labellisées "Museum in Progress" qui doivent continuer à faire vivre le Musée d'Ixelles et ses collections durant la durée des travaux: expositions à l'extérieur voir à l'étranger, collaborations avec des écoles, etc.

Le premier rendez-vous est donné ce dimanche 24 juin, de 11 à 17h, dans le quartier Tulipe à Ixelles. Ce même jour, le street artiste Julien de Casabianca (Outings project) réalisera une fresque d'une oeuvre du Musée d'Ixelles sur un pignon du bâtiment de l'INSAS.

