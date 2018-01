On troque nos trucs? 5 bonnes affaires à faire à Art Truc Troc

Ces 26, 27 et 28 janvier, Bozar risque d'être à nouveau pris d'assaut. Ça se passe toujours comme ça avec Truc Troc, événement culturel décloisonné qui s'est taillé une jolie place dans le coeur des Bruxellois. Il faut dire qu'à l'heure des indécents brasiers allumés par le marché de l'art, cette manifestation initiée par Mon De Rijck évoque le feu de camp entre amis chevelus -où êtes-vous Liza et Luc, Psylvia...- venu en droite ligne des années 70. Logique, car c'est précisément en 1971 que le père de Carl de Moncharline a fixé les lignes de cet événement qui fait l'impasse sur le sonnant et le trébuchant. Comme un plaisant fumet d'utopie donc pour cette fiesta conviviale et arty qui réunira quelque 300 oeuvres -peintures, photographies, sculptures, dessins, gravures, design- à échanger via post-it bien intentionnés. Pour cette édition 2018, les organisateurs ont choisi de mettre le corps en avant. Au programme: un pop-up shop de tatouages avec l'équipe de Singulier Tattoo, une "Tattoo Box" de tattoos éphémères à l'aveugle, du body painting en live avec Make Up For Ever, une fresque géante et une exposition des oeuvres de Jean-Luc Moerman -invité d'honneur de l'événement-, des ateliers enfants, des performances et de nombreux workshops créatifs.

Art Truc Troc & Design: le vendredi 26 (18h - 3h), samedi 27 (14h - 21h) et dimanche 28 janvier (10h - 18h). tructroc.be

Jean-Luc Moerman, plasticien et invité d'honneur Pourquoi il y sera? "Pour le troc. C'est une pratique totalement intégrée à ma vie. Je troque des oeuvres contre des meubles, des voitures. Je trouve ce système rapide et efficace à une époque où l'argent se fait plus rare." Qu'est-ce qu'il y présentera? "Le tatouage est un axe fort de mon travail. Je "tatoue" des toiles anciennes mais je conçois également de nombreux dessins qui s'inscriront sur la peau." Le troc idéal? "Un repas dans un resto auquel je n'aurais pas pensé. Des bouquins. Peut-être un voyage. La Mongolie par exemple, ça me changerait, moi qui suis très casanier..."

Daphné Schiettecatte, scénographe Pourquoi elle y sera? "Je trouve flatteur de participer à cet événement réputé. Mon ambition est de montrer ce que la scénographie possède d'artistique... Il ne s'agit pas seulement de mettre en scène des objets." Qu'est-ce qu'elle y présentera? "Je suis intervenue sur un mannequin articulé Ikea. Je l'ai customisé en lui dessinant une sorte de jupe qui peut également servir de porte-crayons." Le troc idéal? "Il ne sera pas matériel, j'attends surtout un échange d'émotions et -qui sait?- de la reconnaissance."

Miguel Moran, peintre et photographe Pourquoi il y sera? "Je participe quasi à tous les Truc Troc depuis que l'événement a ressuscité en 2004. Je viens pour l'incomparable visibilité et les centaines de propositions délirantes que je reçois chaque fois. Mais il n'y a pas que du délire, j'ai déjà échangé des toiles contre un Mac et une pendule avec un mouvement perpétuel." Qu'est-ce qu'il y présentera? "Je construis toutes mes histoires autour du métro. Je pars de photographies et je réalise ensuite des toiles. Je viendrai avec trois scènes souterraines originaires de Londres, Paris et Berlin." Le troc idéal? "Le rêve du rêve, ce serait qu'un collectionneur décide d'échanger toutes mes oeuvres -pas seulement celles qui sont exposées sur place- contre une maison."

Aurélie Vink, artiste graveur Pourquoi elle y sera? "Pour le plaisir de montrer mon travail à Bozar et pour échanger avec un public qui n'est pas forcément celui des galeries et des musées. J'aime aussi le caractère familial de Truc Troc, il y a beaucoup d'enfants présents." Qu'est-ce qu'elle y présentera? "Je présenterai quatre oeuvres inédites. Il s'agit de compositions abstraites dans lesquelles j'ai porté une attention particulière au travail sur la couleur." Le troc idéal? "Un beau voyage ou une invitation à venir exposer dans une galerie."