L'art africain moderne et contemporain monte en puissance

Du 19 au 21 avril dernier, Adriana La Lime était à Bruxelles. La mission de cette spécialiste de l'art africain moderne et contemporain oeuvrant pour Sotheby's au sein d'un département créé en 2016 à Londres? Rencontrer les collectionneurs et la presse pour faire un bilan à la suite d'une vente particulièrement fructueuse. En effet, le 28 mars dernier, la célèbre maison de vente aux enchères organisait un événement entièrement dédié à la création en provenance du continent africain. Les résultats? Ils ont dépassé toutes les espérances. Alors que les estimations les plus optimistes tablaient sur un montant global de 1.167.500 livres (1.334.910 euros), les différents lots, dont quatorze ont pulvérisé des records, se sont envolés jusqu'à atteindre 1.802.750 livres (2.061.249 euros). Signe des temps, nombre des artistes présentés -il y en avait au total 62 issus de 16 pays différents- n'avaient jamais vu leurs oeuvres vendues à la faveur d'un système d'acquisition par adjudication. Côté chiffres, ce sont deux talents issus du Nigéria, Ben Enwonwu et Njideka Akunyili Crosby, qui ont raflé la mise en atteignant des montants record, ...