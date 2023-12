Impossible de ne pas penser à Downton Abbey face à The Restaurant, ample saga suédoise qui ausculte les destins croisés d’une famille bourgeoise et du petit personnel de son restaurant huppé durant les Trente Glorieuses. S’ouvrant en 1945, le jour de la reddition de l’Allemagne, événement qui suscite à Stockholm des réactions pour le moins contrastées, la série se structure en effet autour de la fratrie Löwander, propriétaire d’un établissement respecté mais durement touché par la crise. Gustaf, l’aîné, sa sœur Nina et le cadet Peter possèdent des profils aussi dissemblables que possible. Sous le regard glacé de leur mère Helga, ils vont s’aimer et se déchirer sur fond d’événements sociaux et politiques majeurs dont les fracas viennent se répercuter jusque dans leurs cuisines…

Amateurs de drames historiques “feuilletonnants”, sortez les plaids et faites chauffer les bouillottes, vous en avez pour plusieurs dizaines d’heures! C’est en effet l’intégrale de The Restaurant que l’indispensable plateforme Arte.tv offre aujourd’hui gratuitement en streaming. Soit, en tout, quatre saisons et 32 épisodes, dont l’action s’étale sur trois décennies. La question du vieillissement express des personnages pose évidemment quelque peu problème dans cette série dont la production a été ramassée sur quatre années seulement (de 2017 à 2020). Forcément très classique, sans jamais être amidonné pour autant, l’ensemble n’en fonctionne pas moins avec une assez redoutable efficacité, à défaut d’être d’une grande originalité. Entre trahisons et peines de cœur, soucis d’argent et problèmes d’ego, racisme ordinaire et mépris de classe, il épingle surtout avec beaucoup d’acuité les inévitables travers d’un monde régi par les conventions et les apparences. Pousser la porte de l’établissement, c’est déjà l’adopter.