Streaming: Disney+ prêt à renverser Prime Video ?

A travers un panel de choix désormais très diversifié, Disney+ conquiert massivement les Belges et a réussi à se créer une place majeure dans le champ du streaming, au détriment d’autres plateformes qui peinent à émerger.

Comme en témoignent les derniers chiffres publiés en Avril 2022 par le moteur de recherche consacré au streaming, JustWatch, le trio de tête reste pour le moment inchangé en ce premier trimestre 2022. Netflix conserve sa place de leader en totalisant 33% des parts du marché, malgré une baisse d’un point par rapport à fin 2021, suivi de Prime Video (23%), qui se voit talonné par Disney+ (22%) en forte croissance de 2%, en seulement quelques semaines.

Loin derrière les 3 géants du streaming, Appletv+ est en difficulté, face à des concurrents de taille, et chute de 7 à 6%. En cinquième position, le groupe privé belge Be tv stagne quant à lui à 3%. Du côté des autres plateformes de streaming telles que Streamz, Sooner, OCS ou Auvio, un maintien est observable, celles-ci se répartissant, comme fin 2021, les 11% de parts du marché restantes.



Répartition des parts de marché du streaming premier trimestre 2022 en Belgique ©JustWatch

Ce début d’année commence sur les chapeaux de roues pour Disney+ qui devrait prochainement, au vu de son ascension spectaculaire, se hisser à la deuxième place du podium en renversant Prime Video, et qui concurrence désormais directement le géant Netflix. En détenant 23% des parts du marché, Disney+ ne se place désormais qu’à 10% de Netflix, pour qui ce début d’année fut tumultueux mais qui voit sa courbe de nouveau à la hausse depuis Février.



Évolution des parts de marché du streaming premier trimestre 2022 en Belgique ©JustWatch

En se fiant au graphique sur l’évolution des parts du marché du streaming reprenant les chiffres répartis entre Janvier et Avril 2022, il apparaît que la majorité des sites de streaming font face à une baisse de la demande. Hormis Netflix qui reprend l’ascendant, et Disney+ qui ne cesse de s’accroître depuis sa création en novembre 2019, les autres plateformes ne semblent pas satisfaire un public de plus en plus consommateur de vidéos à la demande.

Ces chiffres suscitent le questionnement sur les raisons qui poussent le public à délaisser temporairement et parfois indéfiniment certains sites au profit d’autres. Détenant près d’un tiers des parts du marché, Netflix n’a pourtant plus le monopole sur le marché du streaming et malgré la forte distanciation qui le sépare de ses rivaux, celle-ci se réduit progressivement.

Su-Ran Khetta